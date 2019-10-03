中國銀河國際　遊戲市場受惠5G建設

觀察近期傳媒影視行業動態，暑期檔期票房按年輕微增加，《哪吒》躋身內地票房榜第2位。2019年暑期檔期已落幕，期內全國票房收入共163.27億元人民幣(下同)，按年增長0.76%，增速放緩。暑假檔期錄得共3,335萬場次，按年增長16.7%，觀影人數約為5億人次，較去年微增0.81%。暑假檔期電影平均票價為32.6元人民幣，與去年同期持平。

整體來看，2019年暑期檔期電影票房增長乏力，觀眾人數有待增長。國產動畫影片《哪吒之魔童降世》表現亮眼，奪得暑期檔期票房冠軍，貢獻暑期檔分帳票房43.23億元，佔總票房26.6%。截至8月31日為止，該片累計票房達到47億元，超過《流浪地球》成為電影榜票房第2位，帶動票房整體出現增長。

內地遊戲市場回暖，雲端遊戲等新興遊戲形式的加入，成為產業增長引擎。2019年上半年內地遊戲市場實際銷售收入按年增長10.8%至1,163.1億元。同时，移動遊戲銷售收入按年增長18.8%至753.1億元，增速回升並高於市場整體增長。受惠於用戶規模和移動遊戲市場增幅回升，遊戲市場整體按年增長5.6%，增幅提升顯著。

隨着遊戲版號定期審批成為常態，行業政策面得到改善，移動遊戲及海外市場將帶動遊戲市場未來規模增速提升。同時，雲遊戲、VR/AR遊戲成為遊戲市場的增長動力。隨着5G技術日漸成熟，雲遊戲和VR/AR遊戲在現階段面對的技術及成本問題將得到解決。5G將打破流量與流速限制，其高速率和低延時等特點為新興遊戲類型創造帶來新土壤。遊戲龍頭爭相布局雲遊戲等新興賽道，相關平台及遊戲產品有望加快推出。

中國銀河國際研究部

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