彭偉新　聯通重展升浪上試9.3元

港股受到外圍股市下跌所影響，令到港股周三早段走勢一度下跌超過200點，再次跌穿25,840點的技術支持。不過，整體跌幅仍然能收窄，主要是市場暫時對港股的走勢未太過看淡，尤其是現時仍然有中資資金力撐港股中的中資股，在中資股未有明顯下跌下，港股仍然能維持現時的反覆走勢，尤其是市場已預期中美貿易談判不會即時有解決方案，會繼續進行討論。

所以恒指在先行回調後，已反映市場上可能會出現的不明朗因素。只要恒指不跌穿自8月低位24,899點升上近期高位27,366點升浪總升幅的61.8%，即25,840點。預期恒指仍然會在25,840點至20天線水平26,500點之間徘徊。

市場給予中聯通的估值中位數為11.2元，股價由今年3月高位10.7元水平回調後，最低曾見6.96元後逐步反彈，並成功收復了10天線至100天線的阻力，而股價上日以陽燭收市，並重返整個跌浪總跌幅的38.2%。若成功企穩在8.40元以上，股價有望作進一步反彈，並會向整個跌浪跌幅的61.8%作為反彈目標上試9.3元，失守7.86元先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。