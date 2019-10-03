楊俊文 PMI數據預示風暴將至
2019年10月03日 00:45
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(美聯社圖片)
美國9月ISM製造業採購經理指數(PMI)為47.8，乃2009年以來最差。歐洲9月份採購經理指數為45.7，乃2012年後最差。此兩個數字說明歐、美經濟將會轉差。
以PMI數據50以上為擴張，50以下是收縮作標準。一般來說，49叫「轉差」，47/48叫「差」，45/46叫「非常差」。香港現時是40.8，上次出現已是10年前雷曼引發的全球金融風暴，40意味經濟會有半成左右的收縮。對整個經濟而言，一年收縮5%是10級暴風的威力。
由6月至今，香港社會每個星期暴力破壞都升級，到今天如果仍然幻想拖時間暴亂就會結束的話，無異於妄想！大商場關閉，港鐵公司(00066)鐵路運輸局部停運，示威區附近商店關門，社會設施受嚴重破壞，香港的企業面對的是蝕多蝕少的問題，世界沒有任何一個地方可以容忍長期暴動而經濟仍能向好。傳統上，投資者會偏好投資PMI在50水平以上的地區，並沽出50以下的地方。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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