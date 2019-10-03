楊俊文　PMI數據預示風暴將至

美國9月ISM製造業採購經理指數(PMI)為47.8，乃2009年以來最差。歐洲9月份採購經理指數為45.7，乃2012年後最差。此兩個數字說明歐、美經濟將會轉差。

以PMI數據50以上為擴張，50以下是收縮作標準。一般來說，49叫「轉差」，47/48叫「差」，45/46叫「非常差」。香港現時是40.8，上次出現已是10年前雷曼引發的全球金融風暴，40意味經濟會有半成左右的收縮。對整個經濟而言，一年收縮5%是10級暴風的威力。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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