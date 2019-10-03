美國宣布對歐洲農業及工業品加徵25%關稅

外媒報道，美國特朗普政府周三(2日)公布，自10月18日起，將對歐洲飛機、法國紅酒和芝士、西班牙橄欖油以及其他歐洲商品加徵關稅，此前世界貿易組織(WTO)表示批准美國對歐洲出口商品加徵最多每年75億美元的稅項。

美國貿易代表宣布，將對歐洲飛機加徵10%關稅，並對歐洲農業、工業以及其他進口商品加徵25%關稅，以逼使歐洲政府消除對飛機生產商的非法補貼。

歐美在空中巴士(Airbus)及波音(Boeing)補貼爭議上，已於WTO僵持了15年，世貿在周三公布最新裁決，批准美國對總值75億美元的歐盟貨品加徵關稅的權利。

早前報道指出，雖然世貿發現，法國空中巴士和美國波音均獲得數十億美元的非法補貼，但美國將率先獲知可以對歐盟徵收報復關稅的金額，而歐盟須待2020年初，才能知道能採取的報復程度。有消息透露，世貿或認可的美國報復金額達75億美元。目前被證實消息正確。

歐盟較早前表示，一旦美國開徵新關稅，歐盟一定報復。

不過，分析認為，對歐洲商品加徵關稅將打擊美國企業及消費者，因為這將提升航空公司、製造商的價格成本；再者，關稅清單包含了許多食物類別，例如芝士、咖啡、威士忌和其他農產品等，恐對美國大眾消費者帶來負擔。

美國加徵關稅的決定也可能進一步加劇歐美緊張的經貿關係，勢激化全球貿易戰。

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