【市前重點睇】美股急挫　金價重上1500美元

●美匯指數跌至99.01，離岸人民幣(CNH)高見7.1443，港匯企7.8437，圓匯升上107.19，歐元高企1.096，英鎊報1.2302。金價一度飆至1,505美元。油價挫約2%，布油瀉至57.69美元，紐油跌至52.6美元。道指期貨急挫後回順。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌約200點。

●美國特朗普政府公布，自10月18日起，將對歐洲飛機加徵10%關稅，並對歐洲農業、工業以及其他進口商品加徵25%關稅，迫使歐洲政府消除對飛機生產商的非法補貼。

●美國10年期國債孳息率跌3.61點子，報1.5992厘。

●被稱為「小非農」的美國ADP私人就業職位增長為13.5萬，低過預期的14萬。

●穆迪首席經濟學家詹迪表示，企業在僱傭活動上開始變得更加謹慎，小型企業尤其猶豫。如果商業狀況繼續收縮，失業率將開始上升。

●港股ADR指數收報25,757點，跌285點或1.11%。

●即月恒生指數夜期收報25,750點，跌200點，低水293點，成交26,326張。

●紐約期油收報每桶52.64美元，跌0.98美元或1.83%。布蘭特期油收報每桶57.69美元，跌1.2美元或2%，創8月8日以來收市新低。

●紐約期金收報每安士1,507.9美元，升18.9美元或1.3%。

●英國首相約翰遜簡要講述其脫歐新計劃，並警告歐盟，要麼讓步，要麼就看着英國退出談判和「硬脫歐」。如果歐盟官員不作出妥協，英國做好了四周後「硬脫離」的準備。

●歐洲央行周三(2日)起正式向新的基準短期利率(Ester)過渡，放棄倫敦銀行同業拆息(Libor)。反映銀行在貨幣市場隔夜拆借成本的新利率ESTR在10月1日定價為-0.549%。

●德國五家領先的經濟研究機構下調該國經濟增長預測，目前預計2020年GDP將增長1.1%，低於4月份預期的1.8%

●金管新總裁余偉文：冀社會平靜，撐聯匯，資金未見異常。

●【連跌7個月】香港8月零售總銷貨值大挫23%，有紀錄最差。

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