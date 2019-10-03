【市前重點睇】美股急挫 金價重上1500美元
2019年10月03日 07:41
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●美匯指數跌至99.01，離岸人民幣(CNH)高見7.1443，港匯企7.8437，圓匯升上107.19，歐元高企1.096，英鎊報1.2302。金價一度飆至1,505美元。油價挫約2%，布油瀉至57.69美元，紐油跌至52.6美元。道指期貨急挫後回順。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指跌約200點。
●美國特朗普政府公布，自10月18日起，將對歐洲飛機加徵10%關稅，並對歐洲農業、工業以及其他進口商品加徵25%關稅，迫使歐洲政府消除對飛機生產商的非法補貼。
●道指收報26,078點，跌494點或1.86%；標指收報2,887點，跌52點或1.79%；納指收報7,785點，跌123點或1.56%。三大指數齊創自8月23日以來最大單日跌幅。 https://bit.ly/2n1waAI
●美國10年期國債孳息率跌3.61點子，報1.5992厘。
●被稱為「小非農」的美國ADP私人就業職位增長為13.5萬，低過預期的14萬。
●穆迪首席經濟學家詹迪表示，企業在僱傭活動上開始變得更加謹慎，小型企業尤其猶豫。如果商業狀況繼續收縮，失業率將開始上升。
●港股ADR指數收報25,757點，跌285點或1.11%。
●即月恒生指數夜期收報25,750點，跌200點，低水293點，成交26,326張。
●紐約期油收報每桶52.64美元，跌0.98美元或1.83%。布蘭特期油收報每桶57.69美元，跌1.2美元或2%，創8月8日以來收市新低。
●紐約期金收報每安士1,507.9美元，升18.9美元或1.3%。
●英國富時100指數收報7,122點，跌237點或3.23%；法國CAC指數收報5,422點，跌174點或3.12%；德國DAX指數收報11,925點，跌338點或2.76%。 https://bit.ly/2nZoHm7
●英國首相約翰遜簡要講述其脫歐新計劃，並警告歐盟，要麼讓步，要麼就看着英國退出談判和「硬脫歐」。如果歐盟官員不作出妥協，英國做好了四周後「硬脫離」的準備。
●歐洲央行周三(2日)起正式向新的基準短期利率(Ester)過渡，放棄倫敦銀行同業拆息(Libor)。反映銀行在貨幣市場隔夜拆借成本的新利率ESTR在10月1日定價為-0.549%。
●德國五家領先的經濟研究機構下調該國經濟增長預測，目前預計2020年GDP將增長1.1%，低於4月份預期的1.8%
●金管新總裁余偉文：冀社會平靜，撐聯匯，資金未見異常。
●【連跌7個月】香港8月零售總銷貨值大挫23%，有紀錄最差。
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