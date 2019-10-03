【股民熱話】引爆香港樓災的最後一根稻草是…

十一長假展開，內地資金多休假去也，港股成交淡靜是意料之內。缸邊友閒談過日辰，有位股友話，其孩子在港就讀的國際幼稚園，呢幾個月學生走吓一個走吓一個，本來一班廿個學生現剩九個，佢都係放梗樓諗住舉家離開是非地，可惜放咗幾個月都冇人問津，即使加倍畀地產經紀佣金亦無濟於事。

好明顯，依家香港咁環境，少咗國際企業在港派駐員工，海外人士帶着一家大細來港工作的情況減少，對住屋和教育的需求自然亦會下跌。加之，不少香港中產或專業人士都對香港政府處理危機的能力失去信心，為着下一代「有腳的都諗走」，首先係將部分現金調離香港以分散市場風險。見到最近官方數據顯示，8月份香港存款大跌逾千億元，創15個月最大跌幅，開始聞到燶味。其次係嘗試沽售香港的投資物業，減持香港資產。問題係，如今香港豪宅物業有價無市，即使加佣金都難出貨，到底手持的投資物業實際上仲值幾多錢，相信係唔少業主心裏的疑問。

要知道，呢批手持一個以上投資物業的業主，持有的並非有本土實際住屋需求支持的中小型上車盤，而是銀碼以千萬元計，上千呎的豪宅，就如九龍站上蓋物業，不少投資銀行家都在該處持有收租物業。當香港局勢持續差下去，相信呢班物業投資者，若非有能力繼續持貨出租，就會考慮劈價放售套現，反正攞到幾錢就幾錢，可見香港豪宅市道的潛在沽售壓力，實在唔講得笑！

回顧歷次香港調整，不少都係由豪宅樓價冧棚起先。今次情況，還須取決於內地資金的動向。若然港資和外資一邊走，內地資金就一邊吸納，咁呢個所謂「樓災」當然唔會出現。

可若然嚟緊中美貿易談判依然係冇進展，甚至再度惡化，第四季內地經濟進一步轉弱，期望內地資金來港托住樓市，似乎係不切實際，則香港樓市泡沫由豪宅冧價引爆的機會，不能抹殺。一旦這情景出現，猶如向香港經濟和股市多踩一腳。雖然在中資股力挺下，指數未必會出現極端跌幅，但地產股、建築股及銀行股必然是首當其衝的股類，各位股友要識得避開地雷，以免踩中粉身碎骨！

東方產經專欄作者帥哥

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