墨爾本Monash大學區公寓　呎價僅2800港元

澳元低水創歷來新低水平，令該國物業市場受到海外投資者歡迎，鄰近大學區的大型屋苑投資價值更高。新一期Ray White將會獨家代理位於墨爾本Monash大學區，由聯排別墅、公寓組成的綜合型大型屋苑Jackson Green。項目所有單位均連車位，兩房首期27萬港元起，呎價低至2,800港元，發展商更會提供5年5厘租金保障計劃。

Jackson Green位於墨爾本東南面大學區，屬綜合型大型屋苑，包括151座聯排別墅及4幢住宅大廈，提供約400伙分層戶，項目部分單位已經入伙，而聯排別墅經已全數售罄。樓盤所在地點交通相當便捷，步行8分鐘可抵達Clayton火車站，而與墨爾本Monash大學的車程亦只需要6至10分鐘。

至於周邊零售業亦非常發達，有本地最大超市之一Coles、Woolworths、Fruit Market，能滿足市民日常所需。前往南半球最大購物中心Chadstone，車程僅需12分鐘。此外，社區內的健身醫療機構及配套完善，由該盤前往大型醫療Monash Centre，僅需5分鐘。

除了生活配套一應俱全，由於該樓盤屬大學區物業，樓價不受外圍因素影響，加上每年均有新學生，故坐擁龐大而穩定的租客市場。不過Monash大學區的放租盤長期處於供不應求的情況，如區內Clayton與Caulfield兩區學生人數接近5萬人，但學校僅提供約2,800個宿位，即平均約18人競爭一個宿位，加上海外學生亦不會獲優先分配宿位，令他們要到私人市場尋找住宿。雖然區內大學的校舍正在擴建，但相信未來學生人數將會更多，供不應求的情況將會持續。

事實上，過去5年同區公寓樓價中位數上升7%，而租金亦按年上漲超過5%，租金回報增長亦是墨爾本最高的地區之一。另據資料顯示，該區一個一房戶，每周錄得380澳元的租金收入，而兩房戶則介乎430至480澳元。至於面積較大的三房單位，每周租金收入可達510至530澳元。

墨爾本多次被譽為「全球最宜居城市」及「全球十大最佳留學城市」，向來是海外房地產投資與海外升學的熱門之選。投資當地物業，除了讓往澳洲升學的子女解決住宿問題，省卻四處奔波的麻煩，額外騰出的房間，更可以出租給附近的學生，實現「以房養學」。

是次項目發展商為Cedar Woods，於1987年成立，為澳洲數一數二的房地產公司之一，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，並打造多項獲獎的住宅社區，從濱海公寓、大型社區規劃、零售商場到注重環境的可持續發展概念項目。

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墨爾本Monash大學區Jackson Green展銷會

日期：10月5及6日 (星期六、日)

時間：上午11時–下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery 尖沙咀星光行16樓1633室

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[免費講座]「以房養學」實現零成本留學澳洲

時間: 下午1時及4時 (每天兩場)

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： 9794 9870 (Kingsley王生)

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