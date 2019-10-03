三星手機生產全面撤離中國　最後一間廠房落閘

受中美貿易戰影響，加上不敵中國品牌的激烈競爭，南韓三星電子決定關閉位於內地的最後一間智能手機廠房，意味其手機生產全面撤離中國。

事實上，三星的惠州工廠早於今年年中時已啟動裁員及減產計劃，至周三(2日)決定停止在內地生產手機，惠州工廠的生產設備將會轉移至其他生產地，集團專注於在印度和越南等低成本的國家生產手機，並將繼續在華銷售。

資料顯示，惠州工廠建於1992年，是三星手機在內地最大的生產製造基地，在最高峰時，手機年產量曾達1億部。不過，根據市場調查公司Counterpoint數據，由於華為及小米等國產品牌的發展，三星在華市場份額已從2013年中的15%，降至今年第一季度的1%。

由於內地勞動成本提高、經濟增長放緩、中美貿易戰及本土品牌崛起，不少大型的科技企業及手機製造商紛紛將生產線撤出內地「止血」。今年3月，日本消費電子企業索尼(Sony)關閉在內地的智能手機工廠，目前該企業只在泰國生產智能手機。蘋果公司(Apple Inc.)雖然仍在中國生產手機等主要產品，但亦於6月時透露將把30%的手機生產遷出內地。

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