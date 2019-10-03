【即市分析】出口股宜靜觀其變

睇番數據，美國9月份ISM製造業指數大幅差過預期，指數由2018年10月的59.3反覆向下，到2019年9月更加失守50中軸，反映美國總統特朗普無論如何吹牛指美國經濟點威點醒，但數據所反映的實況無可辯解。

事實上，貿易戰是雙面刃，中美兩國都唔會有贏家。美國製造業表現差，不單只美國企業盈利受損，連帶中國等製造業加工需求亦受負面影響，可謂兩敗俱傷。最近美國通用汽車工人舉行全國大罷工，間接增加中美兩國製造業隨時落得「攬炒」下場，就是例子。

個股方面，昨日跌幅較深的耐世特，今年首6個月盈利按年跌34.3%至1.31億元人民幣，而收入則按年跌10.4%，業績唔樂觀之餘，大行里昂發表研究報告，下調其目標價至9.3元，維持「買入」評級，主因是內地汽車市場轉弱及等待復甦等因素。

至於其他出口股如利豐、偉易達、創科及敏實等股價走勢，唔係開始回軟，就係無力反彈。所以就算短期行業氣氛或有轉機，都係建議忍一忍手，等消息確認了再作跟進，寧願買貴，唔好買錯！

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