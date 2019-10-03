【樓市急凍】物業拍賣會變拍烏蠅　九成賣唔出

反修例風波引發的示威活動愈趨激烈，拖累二手樓市陷困。周三(2日)兩場私人物業拍賣會推出的逾40項物業，最終約九成未賣出。較銀行估值低18%的荔枝角美孚新邨單位，更無人問津，反而有「碎契」舊樓及村屋沽出。有學者預計，未來四、五個月樓價再跌10至15%。

環亞拍賣推出31項物業，僅售出3個非大型屋苑單位。當中，美孚新邨1期百老滙街11號低層D室，實用面積706方呎，以交吉形式出售，開價770萬元，呎價10,907元。是次以有價必賣形式推出，但最終在沒有買家競投下收回。

該物業在個別銀行網上初步估價940萬元，故開價已低約170萬元。資料顯示，該座一個低層D室，3月以898萬元登記售出，呎價12,720元。

至於拍賣獲承接的單位，全屬另類或豪宅物業。其中兩個非完整業權單位，包括大埔懷仁街泰和樓低層2室，實用面積658方呎，出售項目三分之一業權，開價60萬元，承價兩口，以62萬元沽。另一個為西貢孟公屋圍心村雙號物業，建築面積1,400方呎，亦是三分之一業權，開價88萬元，承兩口價以90萬元售出。

而同場拍出的牛池灣峻弦3座中低層B室，實用面積1,038方呎，連一個車位開價1,880萬元，獲兩組買家競投，承價共六口，以1,960萬元賣出，屬市價水平，呎價18,882元。

忠誠拍賣行則推出逾10項物業，部分為連約公屋單位，如大埔太和邨新和樓高層戶，實用面積485方呎，月租收入1.28萬元，開價450萬元。

向來有投資「碎契」樓的伍冠流指，該類物業成交金額較小，投資風險相對低，值博率自然更高。加上折讓率較正常單位大，舊樓物業亦有收購價值，故仍受追捧。他補充，反而大型屋苑樓價金額較高，若認為賺幅不多，就無謂去博。

社會氣氛持續惡化，不少業主放盤價一減再減。祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊近日睇樓情況「極靜」，景湖居一個低層套三房單位，業主原先開價650萬元，早前已降價20萬元，周三再調低10萬元，最新開價620萬元，以實用面積630方呎計，呎價不足1萬元。消息稱，該項目美湖居一個高層三房戶，以484.8萬元成交，實用呎價約8,912元。

隨着叫價回軟，樓價跌勢更明顯。利嘉閣楊震霆表示，馬鞍山聽濤雅苑9座高層C室套三房戶，實用面積約788方呎，開價1,130萬元，放盤約四個月後，減價147萬元或約13%，售983萬元，呎價12,475元。據了解，同類型單位做價，自4月後未曾跌穿一千萬元。

市區單幢樓更罕現「二字頭」成交。香港置業張志豪表示，深水埗仁光大廈一個低層兩房單位，開價335萬元，議價後獲減42萬元，售293萬元，實用面積223方呎，呎價約13,139元。

展望未來樓市走勢，資深投資者吳龍飛稱，社會局勢更趨緊張，除影響經濟外，亦引起不少社會問題，難睇好樓市。他預期，除非政府減辣，樓市才會喘定。否則至年底前樓價將再跌5至10%，明年再跌約10%。

而香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，後市會持續偏軟，零售數據不理想，相信會令失業率逐步上升，有機會升至4%以上，對樓價有較大影響。

當失業率增加，部分業主被迫賣樓，樓價難免下跌。不過，他認為，今次情況沒有如1997年金融風暴，以及2003年沙士時嚴重，但預計未來四、五個月，整體樓價仍有約10至15%的下跌空間。

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