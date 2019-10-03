著名大鱷巴斯：香港經濟嚴重下滑　聯匯制度恐崩潰

香港社會動盪，近年多番揚言沽空港元及人民幣的著名大鱷巴斯(Kyle Bass)預期，香港面臨嚴重的經濟下滑風險，並押注聯繫匯率機制將被打破，主因是社會事件持續升級。

外電報道，巴斯周三(2日)在一個會議表示，香港經濟正消耗流動資金，預期外匯儲備在9月和10月將惡化，在接下來的12至18個月將有明顯的資金外流，香港經濟已是一個「巨大的問號」。報道指，包括巴斯等交易員認為，香港社會動盪將令資金外逃，推高利率，並迫使香港放棄運行逾30年的聯繫匯率制度。

另外，受美國對中資公司到美上市的審查趨嚴格，巴斯指，他本人將永遠不會投資於內地的網絡巨頭。

隨着香港近來社會衝突升級，高盛日前發表的報告估計，截至8月份，港元存款流向新加坡的額度高達30億至40億美元。

金管局周一(9月30日)數據顯示，今年8月港元存款減少1.6%，不過新任總裁余偉文直言未見資金異常活動，並指香港作為財資市場中心，資金進出實屬正常。他強調，港元聯繫匯率自1983年實施以來，行之有效，並經歷兩次金融危機，不需要亦無意作出改變，認為是最適合香港的貨幣制度，

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