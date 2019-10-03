10月港股：許繹彬指「股災月」宜緊守炒股不炒市

港股跟隨美股下挫。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，現階段投資者宜秉承以守代攻的原則，走炒股不炒市的短線策略，防守力強的股票或穩陣的高息股亦是上選。

他續指，每個周末過後，動盪的環境進一步將恒指推向更深的低位，市場已無法預計何時止跌及底位在哪一水平；加上踏入10月傳統「股災月」，全球投資者均步步為營；美股已經應驗借勢急挫，PMI創十年新低，製造業連續兩月收縮後，上月私營企業職位增長放慢，9月私人職位僅增13.5萬個，差過預期，拖累周三道指應聲急跌近500點。

回顧第三季，恒指大挫2,450點，跌幅達8.58%，今年至今的升幅已經付諸一炬，首8個月月均成交金額亦較去年同期萎縮8.4%。踏入第四季形勢依然相當嚴峻，內憂外患絲毫未見好轉，恒指將持續向下尋底的弱勢。香港零售業頻頻響警鐘，8月零售額急跌23%，創有紀錄以來最大跌幅，社會事件繼續蔓延激化，到年尾結業及失業潮將席捲而至，預計明年前景更為壞。

經濟前景雖然堪虞，但單憑恒指這兩天的走勢而言，跌幅倘算溫和，但跌穿26,000有技術性反彈亦不足為奇，所以投資者慎防在「股災月」出現反向。

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