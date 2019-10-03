大清洗！WeWork創辦人親友相繼離職

美國共享工作空間初創企業WeWork上市過程一波三折，最終撤回IPO計劃。隨着創辦人諾伊曼被大股東日本軟銀逼宮落台後，公司的「換血」風波仍未止息，宣布委任Kazuyuki Sasaki為日本業務的新任行政總裁，以取代諾伊曼親屬Chris Hill。

WeWork日本業務於2017年起運作，Chris Hill一直以來都是該業務的負責人。他是諾伊曼的妹夫，同時亦是集團首席產品總監。

據悉，WeWork新管理層計劃大刀闊斧整頓公司，與諾伊曼相關的20名親友「無得留低」，除了Chris Hill外，諾伊曼的多年好友、副行政總裁Michael Gross亦已離職。而諾伊曼的妻子亦離任WeWork高層職務。

諾伊曼的管治方式到公司經營模式一直受到詬病，他於9月底時同意辭任WeWork行政總裁，只保留非執行主席一職，同時放棄公司的控制權，其持有的超級投票權股份，投票權據稱會由原本是其他股份的10倍，降至3倍。

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