【即市分析】達芙妮倍升後大冧　會否重演？

達芙妮是台資企業，主要於內地從事製造、分銷及零售鞋類產品及配件，早年透過開拓內地市場而高速增長，於內地女裝品牌中佔據重要位置，2012年股價更創逾11元的歷史新高。可惜近年面對品牌老化、電商競爭激烈等問題，由2015年起已連續4年錄得虧損。

屋漏兼逢連夜雨，公司虧損多年後，今年以來遭Wellington Management Group LLP連番減持。據港交所權益資料，最近一次減持於8月6日，以每股0.206元售出約1,240萬股後，佔已發行有投票權股份百分比4.69%。由於持股量已低於5%，故再減持將毋須再申報。

走勢方面，達芙妮股價於8月1日開展升浪，由當日開市價0.164元升至9月底0.5元見頂，其間升幅逾2倍。昨日則收報0.205元，較高位回落59%，目前MACD熊叉擴闊，14日RSI僅36，技術指標不濟，且股價如玩「跳樓機」大上大落，自問心血少，還是眼看手勿動。

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