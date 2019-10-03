【樓市奇聞】荃灣大型屋苑驚現月租900元床位

經濟環境低迷，市民為解決高昂住屋成本，不惜夾租或租住分間房等以節省開支。近期租務市場更罕有出現夾租床位情況，荃灣一個大型屋苑有床位分日、夜兩更租出，每更月租約900餘元，有機會平絕全港。同時，為滿足尋求低月租人士的需求，粉嶺名都再有「一開五」的分租單位，連廚房亦變身為睡房。

消息人士透露，荃灣大型屋苑有一個兩房單位，內設有高架床，原由從事早班工作的人士以每月不足2,000元承租。據了解，該租客近日因工作出現問題，影響收入，決定退租。

由於上址鄰近港鐵站，設屋苑式物業配套，交通方便，故單位以原價放租不久，即由另一名夜班工作人士承租，並簽下約半年租約。但他亦擔心日後收入減少，終決定與原租客以日、夜更形式夾租該床位，每人付半份月租。

而上述單位其中一個房間，亦以約3,000餘元租出。相比之下，是次床位月租吸引，但租客不可以擅用單位內水、電裝置。而據資料顯示，不少市區單幢舊樓的出租床位，月租開價介乎約1,600至1,800元起。

個別業主見平價租盤有市場，於是將單位分間出租。市場消息透露，粉嶺名都3座中層兩房戶，實用面積376方呎，業主將單位分間五個房間。除原則兩個「梗房」外，客廳則一分為二，再加上在廚房放置梳化床，分別以每間月租4,300至5,800元放盤，租客需要共用浴室，總月租達2.52萬元。

有地產代理指出，同類型兩房單位目前市值月租1.2萬元。若上址所有房間以該開價租出，租金收入多1.1倍，以業主今年購入價近500萬元計算，回報率約6厘。

事實上，細價租盤一向受市場追捧，以納米戶為主的屯門菁雋，近日租務市況活躍。

美聯梁浩文指出，該盤上月共錄近40宗同類個案，成交月租全部低於1萬元，實用面積約130方呎單位，月租只由6,000元起。現時有40個單位放租，開放式戶意向租金由6,500元起。

此外，粉嶺高爾夫球會旁高爾夫‧御苑上月亦錄至少6宗租務個案。利嘉閣黃靜顏稱，屋苑7座低層K室，實用面積280方呎，開放式間隔，以9,000元獲承租，呎租32.1元。業主於2017年以450.9萬元買入，現享回報率約2.4厘。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。