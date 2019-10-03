【專家點評】加消費稅　日圓利好因素仍不少

10月1日起日本把消費稅由8%上調至10%，遊日成本將略為增加。根據自1989年起3次上調消費稅，日圓均呈跌勢。若今次走勢重現，或者可以抵銷消費稅增加了的成本，但我們認為，今次上調消費稅之前，日本進口不升反跌，貿易帳沒有惡化，所以日圓未必顯著調整。

過往日圓在消費稅增加後下跌，最主要原因是日本國民會趕在消費稅增加前購物，令進口大增，損害日本貿易帳，對日圓造成壓力，但今次因為環球經濟放緩，同時日本政府亦加大使用刺激經濟的措施，以緩解調升消費稅的負面影響，令進口需求不如以往般強勁。

另外，環球製造業活動繼續收縮。美國9月份ISM製造業指數只達47.8，見10年新低。歐元區製造業PMI只達45.7，連跌8個月。中國官方PMI為49.8，亦連續5個月處於收縮狀態。

市場對於環球經濟衰退的憂慮升溫，有機會利好避險資產表現。加上地緣政治等風險未解除，如中美貿易談判、英國脫歐、中東政局等，投資組合宜以守代攻，分散風險。

技術走勢看，美元兌日圓的相對強弱指數持續回落，下行風險或有所增加，有機會下試104.46，阻力或為108.64。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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