m18講場：無印良品日本推「陽之家」平房　賣點係...

香港寸金尺土，「麵粉」同「麵包」出名貴絕全球。今時今日置業，大拿拿幾百萬都只能入手平均僅百幾、兩百呎的蚊型蝸居，不禁大嘆可悲！相反，日本經濟雖然好不到哪裡，但生活質素未見大幅倒退，其中無印良品(MUJI)母企株式會社良品計劃旗下MUJI HOUSE日前最新推出平房住宅「陽之家」。

今次為該公司近5年來首次推出設計為單層平房的新產品「Yano no Ie」，其建築外牆以日本產出的杉木為主，間隔多元化，面積由600方呎起至逾千呎不等，設計最大特色是客廳、房間與花園通過多個落地大窗相連，目的將室內與大自然融合，同時亦可擴大花園的用途，且擺設傾向簡潔，大賣無拘無束的開放式居住空間，官網就未有披露售價，但據外媒報道，約800方呎的單位施工價逾1,400萬日圓，折算僅百餘萬港元，與香港的樓價相比，「上車」相對輕鬆。

MUJI於2000年開始考慮房屋問題，當時已提供超過5,000種產品；到2004年開始銷售房屋，先後推出「木之家」、「窗之家」及「縱之家」，據悉，每年房屋銷售量約300間，主要顧客年齡介乎35至39歲人士。

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