貝索斯蟬聯美國首富　其前妻首次上榜

《福布斯》發布2019美國400富豪榜，美國有錢人總身家按年升2.2%至2.96萬億美元，創歷史新高。

亞馬遜創辦人兼行政總裁貝索斯蟬聯冠軍，惟身家由一年前的1,600億美元，下降至1,140億美元。他的前妻麥肯齊首次上榜，以361億美元的身家排名第15位，登上美國女富豪第二位。貝索斯早前因爆出婚外情，與結婚25年的妻子麥肯齊離婚，後者分得約4%的亞馬遜股票，是貝索斯此前所持亞馬遜股份的四分之一。

榜單中，微軟創辦人蓋茨以1,060億美元身家排名第二位；「股神」巴菲特身家808億美元，位居第三位。

至於第四至十位，依次為Facebook創辦人朱克伯格、甲骨文(Oracle)行政總裁埃里森(Larry Ellison)、谷歌行政總裁佩奇(Larry Page)、谷歌聯合創辦人布林(Sergey Brin)、前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)、微軟前行政總裁保曼(Steve Ballmer)、沃爾瑪繼承人沃爾頓(Jim Walton)。

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