【午市重點睇】美匯99關爭持 日圓彈升
2019年10月03日 12:02
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●亞洲市，美匯指數曾回軟至98.97，最新報99.02；圓匯高見106.97；歐元兌美元報1.095；英鎊高見1.2310。港匯弱見7.8445，最新處7.8421。離岸人民幣(CNH)在7.14水平。金價於1,500美元徘徊，最新報1,499美元。油價偏軟，布油報57.69美元，紐油報52.82美元。道指期貨升71點。
●港股窄幅上落，恒生指數半日跌124點或0.48%，報25,918點。https://bit.ly/2oGXGUu
-【共度時艱】五組織籲減舖租五成，地產股普遍下跌。
-百威亞太悉數行使超額配股權。
-異動股：母企溢價提私有化，中航國際復牌飆兩成。
-異動板塊：體品股逆市突圍，安踏升3%創新高。
-10月港股：黃偉豪指市況未明朗，只宜短炒。
●【即市分析】
-達芙妮倍升後大冧，會否重演？https://bit.ly/2pxrSC8
-出口股宜靜觀其變。https://bit.ly/2oBQh9g
●亞洲股市：日股中段挫逾400點。https://bit.ly/2pwZsrY
●A股因中國假期續休市。
●港元拆息︰隔夜息跌至1.31厘。
●著名大鱷巴斯：香港經濟嚴重下滑，聯匯制度恐崩潰。https://bit.ly/2oJsAvq
●埃利安：美國年內將再減息，惟無助經濟表現。
●貝萊德與騰訊磋商，拓展中國財富管理業務。
●大清洗！WeWork創辦人親屬撤職。
●三星手機生產全面撤離中國，最後一間廠房落閘。
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