【午市重點睇】美匯99關爭持　日圓彈升

●亞洲市，美匯指數曾回軟至98.97，最新報99.02；圓匯高見106.97；歐元兌美元報1.095；英鎊高見1.2310。港匯弱見7.8445，最新處7.8421。離岸人民幣(CNH)在7.14水平。金價於1,500美元徘徊，最新報1,499美元。油價偏軟，布油報57.69美元，紐油報52.82美元。道指期貨升71點。

-【共度時艱】五組織籲減舖租五成，地產股普遍下跌。

-百威亞太悉數行使超額配股權。

-異動股：母企溢價提私有化，中航國際復牌飆兩成。

-異動板塊：體品股逆市突圍，安踏升3%創新高。

-10月港股：黃偉豪指市況未明朗，只宜短炒。

●【即市分析】

●A股因中國假期續休市。

●港元拆息︰隔夜息跌至1.31厘。

●埃利安：美國年內將再減息，惟無助經濟表現。

●貝萊德與騰訊磋商，拓展中國財富管理業務。

●大清洗！WeWork創辦人親屬撤職。

●三星手機生產全面撤離中國，最後一間廠房落閘。

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