【瑞通推介】美團舜宇輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國宣布對歐盟飛機及農產品加徵關稅。另美國製造業和就業數據轉差，加劇投資者對經濟衰退的憂慮。道指隔晚收報26,078點，跌494點或1.9%。

恒指周三(2日)跌穿25,800點之後獲買盤承接，收市重上26,000點關口。周四(3日)早段曾跌超過200點，跌至25,800點邊緣，其後跌幅稍為收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,100萬元，反映投資者博港股短期反彈將至。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。

美團點評繼續受資金追捧，周三收市維持1.8%升幅，報81.5元。股份由1個月低位69.85元起步，暫累升超過16%。周四早段股價曾整固，其後重拾升勢，再創82.15元之上市高位。周三分別有65萬和90萬元淨流入其好倉和淡倉。

舜宇光學科技周三低開後逐步回升，以接近全日高位的117.2元收市，升幅1.7%，收復10天和20天線。股份近日創126.1元的52周高位後，連日維持在110至120元之間徘徊，周四早段曾回吐逾1%，低見115.5元，其後由跌轉升，由即市低位最多倒升3.4%，突破119元水平。市場或正觀望集團上月手機鏡頭出貨量表現，以及下周舉行的中美貿易談判進展。周三有近90萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約60萬元淨流出。

近期反覆走軟的友邦保險，連日低見73.05元後反彈，周三重上74.35元微升收市。該股周四早段於74元之下好淡爭持。股份自9月上旬高位80.8元開始下滑，暫累跌逾8%。超過350萬元在周三淨流出其好倉，淡倉同日則有約40萬元淨流入。

香港今年8月零售業總銷貨價值按年下跌23%，遠差過市場預期。在十一長假期有多個商場關閉的新鴻基地產，周三收升近1%於113.9元，收復10天線。不過周四早段重拾跌勢，曾跌約2%，低位跌穿112元。周三分別有40萬和9萬元淨流出其好倉和淡倉。

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