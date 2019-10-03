【大行報告】高盛及花旗齊料香港第三季經濟「見紅」

政府公布今年8月的零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，按年下跌23%，錄有紀錄以來最大單月跌幅。高盛發表報告認為，數據顯示社會事件已影響到本地的旅遊及消費行業。

基於社會事件已影響到本地的旅遊及商業活動，該行近期下調對香港今年第三季實質本地生產總值(GDP)按年預測為負2%，該行目前對香港今年全年GDP預測為按年跌0.6%。

另外，花旗發表的亞太區經濟展望報告，亦基於看淡今年餘下時間的零售行業表現，決定將香港2019年GDP增長預測由原來1.8%降至0.6%，同時調低對2020年GDP增長預測，由原來的2%降至1.4%。

該行表示，下調對本港今年及明年GDP增長預測，是反映本港零售旅遊行業前景透明度受損，並估計第三季經濟按年增長會「見紅」，估計第三季GDP按年增長預測會錄負0.3%。

摩根大通則指，基於香港第二季經濟增長低於預期，就社會事件於短期能獲解決的可能性存在不明朗，且中美貿易戰持續，該行料香港於2019年經濟增長為按年升0.3%。不過，該行同時認為，若社會事件長期持續，經濟下行風險明顯。估計零售銷售未來會持續下滑，今年錄雙位數字跌幅。

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