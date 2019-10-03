樓價UPDATES：業主手鬆減價　元朗用家轉購三房

本地經濟環境未見明朗，二手業主無論租售單位都願意減價，有元朗用家由計劃買兩房，轉購三房戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨9月錄得16宗租賃成交，較8月30宗下跌47%，平均實用呎租約36.7港元。屋苑31座中層3室，實用面積499方呎，兩房則王間隔，附有裝修，以1.95萬元租出，實用呎租39元；業主於2005年3月以266萬元買入，持貨14年，租金回報8.8厘。

●灣仔建安樓低層A室一房戶，實用面積約330方呎，望樓景，今年9月初開始放售，原先叫價580萬元，經議價後，減價28萬或約4.8%，終以552萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,727元。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣碧海藍天6座低層D室，實用面積502方呎，兩房間隔，內園景，議價後以1.75萬元租出，實用呎租35元，業主於2016年2月以515萬元入市，持貨3年，租金回報4.1厘。

●將軍澳中心9座高層E室，實用面積384方呎，兩房間隔，獲同區上車客承接，成交價約675萬元，實用呎價約17,578元，原業主於2016年8月以538萬元承接，是次轉手帳面獲利約137萬元，升值25%。

●將軍澳THE PARKSIDE錄得本月首宗成交，單位為2座高層B室，實用面積713方呎，套三房間隔，9月放盤叫價1,188萬元，最終零議價下將單位易手，實用呎價16,662元，較對上同類型單位售價1,298萬元，已低約8%。

－－－－－－

新界區

●元朗廣場低層B室，實用面積550方呎，屬三房一廁間隔，叫價699萬元，放盤短短3天，減價33萬元，獲區內客以666萬元承接，實用呎價12,109元，睇樓數星期，原先打算購買兩房單位，因該項目鄰近港鐵站，交通方便，決定購入自住。

●元朗PARK YOHO Venezia第3B座低層D室，實用面積530方呎，兩房間隔，8月底放盤，開價680萬元，經買家議價後，業主願意減價55萬元，買家隨即以625萬元承接，實用呎價11,792元，新買家為上車客，睇樓一段時間，見上址原業主肯減價，隨即拍板入市，單位約3年升值約14%。

●元朗映御2座中層D室兩房單位，實用面積約459方呎，叫價660萬元，新近獲上車客議價30萬元，隨即以630萬元成交，實用呎價約13,725元，原業主於2016年5月以約489萬元購入，轉手帳面獲利約141萬元，物業升值約29%。

●粉嶺逸峯3座中層H室，實用面積459方呎，兩房間隔，開價約620萬元，放盤一日內，議價後火速以596萬元獲沽出，實用呎價12,985元，原業主於2013年以約399萬元購入，持貨約6年，帳面獲利約197萬元，單位升值約49.4%。

●粉嶺帝庭軒3座低層E室，實用面積約419方呎，兩房間隔，以515萬元成交，實用呎價約12,291元，原業主在2000年12月以約133萬元買入，持貨約19年，轉手帳面獲利約382萬元，賺價近3倍。

●馬鞍山聽濤雅苑9座中層C室，實用面積788方呎，套三房間隔，開價約1,050萬元，議價後以983萬元易手，實用呎價12,475元，新買家為用家，原業主於2010年以505萬元購入，持貨9年，帳面獲利約478萬元離場，單位升值約94.7%。

●屯門菁雋低層9室，實用面積約239方呎，一房間隔，今年9月中開始放租，業主原開價1.1萬元，經議價後，減價1,000元或約9.1%，終以1萬元獲承租，實用呎租約42元，原業主於今年7月以356.5萬元購入，租金回報率約3.3厘。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。