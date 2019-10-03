新盤混戰：泓碧累售套現30億元　擬明年標售別墅

該盤累售372伙，佔整個樓盤單位數目約70%，套現約30億港元，項目最高呎價為23,873元，最高售價則為1,782.8萬元。餘下單位以特色戶及四房戶為主，未來會繼續銷售。

她表示，項目正以招標推售8伙四房雙套大單位，實用面積最大1,490方呎，售價將參考鄰近新盤特色戶的呎價2.6萬至2.7萬元，本月12日截標，而年底前購買該盤四房雙套單位，可享由半島酒店提供的豪華遊艇及餐飲服務一次。

問及同區有不少項目推出，林認為屬良性競爭，旗下樓盤享有海景優勢，不太擔心銷情。此外，她指，旗下九龍賈炳達道項目正在與政府商討補地價。

對於港府快將推出空置稅，她表示，項目暫未有入伙紙，預料暫時未受影響，但目前正研究該措施的影響。她又指，集團認同地產建設商會的意見，希望政府聆聽業界聲音。

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