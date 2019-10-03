戴德梁行：上季四大核心區舖租全線冧

零售市況慘淡，主要核心區空置率上升。戴德梁行執行董事、香港商業部主管林應威表示，據該行數據，截至今年第三季，旺角西洋菜南街及亞皆老街共有5間空置舖位(吉舖)，空置率約9.1%，較第二季上升3.6個百分點，為上升最多的地區。期內尖沙咀廣東道及海防道共有兩間吉舖，空置率為2.4%，而該區第二季並無吉舖。

港島區方面，中環皇后大道中及畢打街第三季共有7間吉舖，空置率達10%，較第二季升1.4個百分點。而銅鑼灣羅素街及啟超道則未有吉舖，按季持平。

他表示，由於零售市況轉差，第三季上述四大核心區的舖位租金均出現回落，季度跌幅介乎3.6%至7%，其中銅鑼灣第三季呎租為1,662元，為按季跌幅最多的地區。他預計，該四區全年租金走勢都需要下跌，其中中環區跌幅最多，全年跌幅約13%至15%，而銅鑼灣則跌11%至13%。尖沙咀及旺角則分別跌7%至9%及4%至7%。

林又指出，目前是零售業界的艱苦時期，預計低迷的市況會延續至第四季，而從事遊客生意的零售商料最受影響。

寫字樓市場走勢亦嚴峻。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，第三季中環區的商廈待租率達7.4%，按季升1.1個百分點，創該區2005年第四季後的新高水平。該區第三季甲級商廈呎租約133.7元，按季回落3.2%，料全年回落6%至8%。至於明年市況也不樂觀，該行預計明年全年中區甲廈租金再跌8%至13%。

該行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰補充，目前市場氣氛不理想，不少租戶均暫停搬遷或擴充計劃，料來季的租務活動進一步縮減。

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