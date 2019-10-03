【市後重點睇】美匯續守99.1 道期升68點
2019年10月03日 16:10
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(Getty Images圖片)
美匯指數最新報99.12，離岸人民幣(CNH)現處7.13水平，港匯則在7.8413，圓匯於107.2附近上落，歐元企1.09，英鎊仍處1.22水平。金價於1,497美元附近徘徊。布油、紐油分別企57.4美元及52.5美元。道指期貨升68點。
●市後關注點
-17:00 歐元區8月零售銷售
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-22:00 美國8月工廠訂單及耐用品訂單終值、9月ISM非製造業指數
●港股尾市顯著攀升，恒生指數收市漲67點或0.26%，報26,110點；中移續漲0.92%，連升3日。https://bit.ly/2oGXGUu
-異動板塊：內需股逆市受捧，百威及美團續破頂。
-異動股：獲大行祝福，聯想集團升近4%。
-新股專輯：傳滔搏以招股價下限8.3元定價。
-港股格局：郭家耀料短期難扭轉弱勢。
●亞洲股市：日股收跌2%，零售股受壓。https://bit.ly/2pwZsrY
●日央行：全球經濟下行風險增，已做好準備防範。
●英國富時100指數跌0.26%，報7,103點；法國CAC指數跌0.4%，報5,444點；德國股市休市。
●【股匯攻略】美匯指數見頂言之尚早。https://bit.ly/2pAb3GK
●【即市分析】
-新地估值吸引睇123元。https://bit.ly/2oHBZ73
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-安踏體育受惠產品漲價。https://bit.ly/2n6Nft2
●【大行報告】
-高盛及花旗齊料香港第三季經濟「見紅」。
-花旗下調中國GDP增長預測，料明年跌穿6%。
●【權威分析】香港陷絕對衰退，恒指要冧兩成。
●調查：港人聖誕消費強，金額稱霸眾多假期。
●渣打加速數碼化，傳阿聯酋零售銀行裁逾百人。
●新盤混戰：泓碧累計套現30億元，擬明年標售別墅。
●土地註冊處：9月住宅買賣合約總值挫逾兩成。
●戴德梁行：上季四大核心區舖租全線冧。
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