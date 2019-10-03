【市後重點睇】美匯續守99.1　道期升68點

美匯指數最新報99.12，離岸人民幣(CNH)現處7.13水平，港匯則在7.8413，圓匯於107.2附近上落，歐元企1.09，英鎊仍處1.22水平。金價於1,497美元附近徘徊。布油、紐油分別企57.4美元及52.5美元。道指期貨升68點。

●市後關注點

-17:00 歐元區8月零售銷售

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國8月工廠訂單及耐用品訂單終值、9月ISM非製造業指數

-異動板塊：內需股逆市受捧，百威及美團續破頂。

-異動股：獲大行祝福，聯想集團升近4%。

-新股專輯：傳滔搏以招股價下限8.3元定價。

-港股格局：郭家耀料短期難扭轉弱勢。

●日央行：全球經濟下行風險增，已做好準備防範。

●英國富時100指數跌0.26%，報7,103點；法國CAC指數跌0.4%，報5,444點；德國股市休市。

●【即市分析】

●【大行報告】

-高盛及花旗齊料香港第三季經濟「見紅」。

-花旗下調中國GDP增長預測，料明年跌穿6%。

●【權威分析】香港陷絕對衰退，恒指要冧兩成。

●調查：港人聖誕消費強，金額稱霸眾多假期。

●渣打加速數碼化，傳阿聯酋零售銀行裁逾百人。

●新盤混戰：泓碧累計套現30億元，擬明年標售別墅。

●土地註冊處：9月住宅買賣合約總值挫逾兩成。

●戴德梁行：上季四大核心區舖租全線冧。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。