瑞銀：股市波動　全球家族辦公室投資表現回落

由瑞銀與Campden Wealth Research發表的《2019年環球家族辦公室報告》顯示，自2018年首兩季到2019年首兩季期間，受到地緣政治局勢升溫、經濟及金融市場波動加劇，導致全球家族辦公室整體投資表現按年回落，平均投資組合回報率為5.4%。

至於亞太區及新興市場的家族辦公室最高平均回報為6.2%。其中，香港的家族辦公室投資回報為3.5%，為亞太區中最高。

房地產投資方面，環球平均回報為9.4%，亞太區投資回報為8.9%，全球各地家族辦公室對有關資產類別配置比重增加2.1個百分點。目前房地產投資佔環球及亞太區家族辦公室平均投資組合的17%。

報告顯示34%的家族辦公室有參與可持續發展的投資，平均19%的家族辦公室投資組合，目前投資於可持續發展項目。在亞太區40%的家族辦公室參與可持續發展投資，在香港的比例更高達41%。

最後，制訂傳承計劃的數目已顯著增加，49%的亞太區家族辦公室目前已制訂傳承計劃。亞太區下一代接班人傳承時平均年齡為41歲。當中，香港及新加坡平均年齡分別為42歲及39歲。

在投資策略方面，報告顯示家族辦公室最多採取均衡、保本及增長等投資準則。2019年的報告與去年相若，56%受訪者選擇均衡投資策略。

上述的全球趨勢亦反映於亞太區家族辦公室，因為均衡投資策略同樣佔大多數(佔57%)，並傾向保本(23%)多於增長(19%)。目前，23%的亞太區家族辦公室奉行保本投資策略，該數字高於2018年報告的7.7%，這可能是出於意識形態的轉變，因為該等家族(許多為近年創富的家族)開始看重長期持盈保泰。其中，在香港的家族辦室有60%採取均衡投資策略，保本則為15%，增長為25%。

該份報告主要針對全球各地360個家族辦公室的主管及高級管理人員進行調查，其中80%為單一家族辦公室及20%為聯合家族辦公室，平均管理資產為9.17億美元(約71.52億港元)。

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