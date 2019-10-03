【深度解構】WeWork上市失敗　標誌獨角獸末路？

有着獨角獸光環的共享工作空間初創企業WeWork最終撤回上市，但它仍歷史長河中留下記號。大行摩根士丹利策略師諷刺地認為，它已成為這個時代警號，標誌着未盈利企業獲高估值年代的終結。

【無盈利企業難再獲高估值】

大摩首席美股策略師威爾遜(Mike Wilson)表示，WeWork未能上市讓人回想起過去的一些公司事件，這些事件被視為一個長期趨勢的轉變。他指出，聯合航空槓桿收購失敗，結束了1980年代槓桿收購熱潮；2000年時，AOL與時代華納合併標誌互聯網泡沫達到高峰；在2008年，摩根大通接管貝爾斯登投資銀行，引發金融泡沫爆破。

WeWork母公司We原定於今秋進行IPO，但在財務數據公布後，被投資者質疑其盈利前景，其潛在估值由470億美元跌至150億美元左右，最近宣布撤回IPO計劃。威爾遜稱，今次就是顯示無盈利企業獲得大量資本的時代已經結束，也是其他後來者不再獲得驚人估值的原因。

威爾遜認為，凡初創企業都給予高估值是一個壞主意，特別是那些永遠不會產生正現金流的企業。

【Airbnb上市放棄集資】

WeWork上市失敗被視作投資者回歸理性，但對對財務穩健的獨角獸企業，上市之路就變得荊棘滿途。

外電最新報道，網上旅遊住宿平台Airbnb或於明年直接上市掛牌，而非傳統的首次公開募股(IPO)，這意味着Airbnb無法從上市過程籌集資金。

事實Airbnb近來的估值也有所變化，根據PitchBook的資料，Airbnb在最近一輪的私募估值為310億美元，而今年稍早時Airbnb賣部分股票收購HotelTonight時的估值，就達到350億美元。

所謂「直接上市」，是指毋須發行新股，直接在證券所交易，並讓市場選擇價格。

【「理性回歸」蔓延至上市科企】

投資者重新審視初創企業的價值，同樣事情也在已上市企業發生。舉例說，獨角獸公司規模數一數二大的優步(Uber)，曾被市場預期將達1,000億美元市值，而目前也達成目標約一半，但自5月上市以來，股價已重挫逾三成。Uber的競爭對手來Lyft情況更慘，今年IPO以來，股價縮水四成。

宏利資產管理投資組合經理圖夫特表示，如Uber等大名鼎鼎的企業，部分過去高速成長，「他們在IPO前幾年裏成長驚人。等到上市時，增長其實價值的增長已經放緩了。」

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