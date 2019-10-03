財經評論：硬推新規話之你　經紀業界雪上霜

香港證監會今起實施證券保證金融資(即借孖展)新規，無視證券經紀業界希望延遲推行的訴求。時值香港經濟備受貿易戰及社會不穩雙重打擊，走資壓力大，金融市場震盪，當局未有體恤業界苦況，堅持推行新規，變相將不少中小型證券行推上不歸路。昔日香港經紀業百花齊放，如今卻是一池死水！

一般而言，證券行除了做現金證券買賣外，還接受開設孖展戶口，讓客戶透過借貸提升炒股注碼，當然回報與風險都會相應上升。因應早幾年細價股和殼股炒風盛行，凸顯券商借貸風險集中和貸款質素下降等問題，證監會去年就《證券保證金融資活動指引》發表諮詢文件，將孖展借貸的風險管理標準化，以強化券商抵禦市場波動的能力，出發點可予肯定。

問題是一年過渡期屆滿，可香港正經歷「極端失常」的時刻。中美貿易戰不斷升級，中港兩地經濟明顯轉差，商業活動停滯，企業融資需求急降，新股市場大不如前，港股成交萎縮。更甚是6月以來的社會事件嚴重衝擊本地零售及旅遊業，經濟邁向衰退，前景悲觀。中小企水深火熱，政府作出支援責無旁貸。然而，證監會並未有體恤業界境況，一意孤行推孖展新規，無異於落井下石，做法有商榷餘地。

過去，香港股市逢勃發展，外資、港資、大中小型券商百花齊放。股民投資藍籌股和細價股，無論要在大行抑或服務貼身的中小型券商開戶，都不乏選擇。但自2003年起撤銷最低佣金制度，對銀行經營證券買賣引入「一業兩管制度」，以及財雄勢大的中資企業在證券業中加強競爭，直接衝擊中小證券行生意。

再者，這些年港股結構失衡，中資股佔據半壁天下，可不少這類大型新股上市後股價潛水，之後交投不甚活躍，而中小型股亦在市場口味的變化下活躍度下降。短線散戶只得放棄個股，轉投輪證市場碰運氣，結果輸多贏少，致使活躍的本地客戶買少見少，細行只得愈做愈縮，僅靠孖展業務賺利息續命。

雖然有指監管當局會因應情況酌情執行新規，但實際上法規面前執行上沒情理可言。這一點，業界過去的遭遇是百般滋味在心頭。可以預見，未來的經營沒有最差、只有更差！監管部門不聞飢凍聲，硬推孖展新規，其官僚作風正是港府管治離地、不吃人間煙火的縮影。所謂「事必有至，理有固然」，香港如今淪落至如斯敗局，又豈非無因？

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