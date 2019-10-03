跌市搵筍盤：沙田翠華花園叫價410萬

沙田區細價樓林立，當中主攻細戶的河畔區屋苑，更是不少市民上車首選地點。區內翠華花園實用面積由215方呎起，叫價最低約410萬元。隨着業主擴闊議價空間，相信低於400萬元、可承做九成樓按的成交將會湧現。

該屋苑樓齡約35年，周邊食肆林立，有超級市場等配套，供給住客日常所需。同時交通方便，鄰近港鐵沙田圍站，亦有多條巴士線穿梭市區。

翠華花園由3座大廈組成，提供約636伙，全數屬原則兩房，實用面積均小於300方呎，由於空間較小，不少業主已將單位改作一房或開放式間隔。除了上述最細戶型外，亦提供面積約271至280方呎單位。

該盤單位細，入場門檻低，向來適合上車人士，九月份更錄得低於400萬元買賣成交。中原杜文俊表示，上月項目錄得2宗交投，當中C座中層4室，實用面積215方呎，成交價388萬元，呎價18,047元。

他又稱，近期業主議價幅度，隨着市況回落而擴大，一般約3至5%，不過目前放盤不算多，只有約10多個單位放售，大約半數屬交吉盤。上述叫價最低單位為C座中層戶，面積215方呎，意向呎價19,070元。

以上址叫價計算，新買家首期要支付82萬元。以目前普遍供樓息率約2.625厘，以及承做八成按揭，還款期二十五年計算，每月供款約14,922元。假設買家為首置客，需支付約10萬元的從價印花稅。

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