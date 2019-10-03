樓價UPDATES：新都城兩房戶呎價17300元

將軍澳新都城錄本月首宗買賣，有區內人士購入一個兩房戶，實用呎價約17,300元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山金寧大廈低層B室兩房戶，實用面積624方呎，望樓景，剛以2.7萬元租出，實用呎價43.3元。該單位為業主於2011年3月以583萬元買入，以此計算，租金回報率約5.6厘。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳新寶城2座中高層A室，實用面積436方呎，屬兩房兩廳間隔，望內園及山景。買家在無睇樓情況下，經過一輪議價，終獲減逾26萬元，以693.8萬元購入，實用呎價15,913元。現時屋苑約有100個放售，叫價由698萬元起。

●新都城2期3座中層G室兩房戶，向西南望開揚遠景，實用面積363方呎。單位以約660萬元放盤數月後，獲買家成功議價約32萬元，以628萬元成交。原業主於2008年5月以約225萬元入市，期內帳面賺約403萬元。

－－－－－－

新界區

●屯門綠怡居1座高層B室兩房戶，實用面積509方呎，有租客因熟悉區內環境，而且見單位內附裝修，便決定以1.2萬元即睇即租，實用呎租23.6元。若以同類型單位銀行估價約561.5萬元計算，租金回報率近2.6厘。

●屯門新盤珀御入伙，租務交投活躍。項目一個低層M室，實用面積469方呎，以兩房設計，有外區租客鍾情單位向南，加上內籠新淨，而且業主已累減2,000元，故以1.3萬元承租，實用呎租27.7元。上址為業主於2017年以約639萬元購入，現時租金回報率約2.4厘。

●受惠業主減價帶動，馬灣珀麗灣9月份錄約7宗成交。屋苑1座中層D室，實用面積837方呎，間隔為三房包括套房及連工人套房，享汀九橋海景，原開價約1,100萬元，數度議價後終以1,000萬元成交，呎價約11,947元。上址為原業主於2005年6月以約449.9萬元購入，期內升值逾1.2倍。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。