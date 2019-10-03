新盤UPDATES：大型項目全速籌備銷售

新盤市場競爭加劇，多個大型項目全速籌備銷售，業界料有助帶動本月一手市道轉旺，二手樓市勢續捱打。

●愛海頌將推特別優惠予換樓客

她指出，樓盤特設大型住客會所，分3大主題區，合共提供約40項設施，包括健身室、兒童遊樂專區、宴會廳及室外泳池等。

●OASIS KAI TAK加推3伙低座特色戶標售

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，啟德OASIS KAI TAK今日（10月3日）開放全新低座花園複式示範單位，位於Mansion C地下至1樓A室，實用面積1,448方呎，並連 330方呎花園及60方呎庭院，間隔4房一套房連工人套房。

發展商是次斥資約400萬元打造該單位，與其他特色戶一樣，廚房配置德國著名品牌 家電及意大利品牌廚櫃，設計師特意在花園裝設了戶外燒烤爐，令住戶可享私人的戶外空間。

因應低座單位備受追捧，發展商加推3伙低座特色戶招標，實用面積介乎1,409至1,496方呎，第1階段招標將於10月8日截止。

同系將軍澳日出康城MARINI及GRAND MARINI累售660伙，套現逾52.2億元。發展商今日(3日)上載GRAND MARINI銷售安排，將於下周一(10 月7日)上午以即場抽籤形式發售共 101伙。

●泓碧累計套現30億元 擬明年標售別墅

該盤累售372伙，佔整個樓盤單位數目約70%，套現約30億港元，項目最高呎價為23,873元，最高售價則為1,782.8萬元。餘下單位以特色戶及四房戶為主，未來會繼續銷售。

她表示，項目正以招標推售8伙四房雙套大單位，實用面積最大1,490方呎，售價將參考鄰近新盤特色戶的呎價2.6萬至2.7萬元，本月12日截標，而年底前購買該盤四房雙套單位，可享由半島酒店提供的豪華遊艇及餐飲服務一次。

問及同區有不少項目推出，林認為屬良性競爭，旗下樓盤享有海景優勢，不太擔心銷情。此外，她指，旗下九龍賈炳達道項目正在與政府商討補地價。

對於港府快將推出空置稅，她表示，項目暫未有入伙紙，預料暫時未受影響，但目前正研究該措施的影響。她又指，集團認同地產建設商會的意見，希望政府聆聽業界聲音。

●中原料本季樓價跌約半成 全年「打回原形」

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，下半年二手樓價持續回落，但中原城市領先指數暫仍錄得約6%升幅，未符合現市況及買家期望，預計第4季樓價繼續調整約5%，幾乎抵銷上半年升幅，指數至年底有機會「打回原形」。他又預計，10月一手樓市繼續活躍，料全月可錄得約1,800宗一手私人住宅成交。

另方面，該公司負責銷售的元朗珀爵，由即日起至10月31日，每個單位買家可獲贈價值88萬元之高級家具禮券，或價值68萬元之入伙裝修設計優惠，名額5個。

●皇府灣推出洋房標售

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下大潭皇府灣發出銷售安排，推出25號洋房於10月8日招標發售。該洋房實用面積3,447方呎，花園面積706方呎。買家可選用第一按揭，貸款最高金額為淨樓價的60%。首24個月之按揭利率為最優惠利率減2.85厘。

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