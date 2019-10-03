夜市UPDATES：數據惡化道指曾挫300點　港夜期失二萬六

美股在一輪恐慌性急挫後略回穩，道指跌幅收窄，現報25,946點，跌132點；標指報2,877點，跌10點；納指報7,753點，跌31點。

【22:09】美國經濟數據全面惡化，美股道指突然急跌301點或1.16%至25,777點，三日累瀉逾1,100點。標指報2,859點，跌28點或0.99%；納指報7,708點，跌76點或0.98%。

外圍急瀉，港股期指夜市一度失守26,000點，目前報26,036點，跌107點，低水74點。

除製造業數據轉差外，美國9月ISM非製造業指數報52.6，遠差過預期值55，意味着在非製造業領域中，佔據經濟最大部分的服務業增長大幅放緩。

另外，上周新申領失業救濟人數增加4,000人至21.9萬人，略高於經濟師預期的21.5萬人，這為美國周五公布的9月份非農就業報告提供啟示。

非農就業數據是聯儲局制定貨幣政策的重要參考指標，德意志銀行策略師表示，數據的進一步惡化，向貨幣政策決策者發出了勞動力市場前景方面愈發令人擔憂的訊號。

然而芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，不會因最近製造業疲弱就認為應該再度減息。

歐洲股市同樣全線向下，英股跌1.44%；德股跌2.76%；法股跌0.4%。

【21:35】經濟衰退憂慮加劇下，美股周四(3日)市況略為回穩，道指高開11點，報26,090點，納指漲13點至7,798點。

個別股份方面，蘋果公司(Apple Inc.)股價周三(2日)挫2.51%後，周四(3日)早段回升0.11%至219.21美元，微軟亦漲0.22%至134.94美元。

美國電動車生產商特斯拉(Tesla)今年第3季付運量為9.7萬輛，表現差過市場預期的9.9萬輛，加上市場憂慮其盈利能力，拖累Tesla股價周四早段跌4.08%，至233.22美元。

另外，運動相機生產商GoPro調低下半年收入增長預測，由原先9%至12%，降至6%至9%，至介乎6.8億至7.15億美元，消息拖累股價瀉17.93%至4.21美元。

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