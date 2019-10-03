股價翻身有望？調查指多數Neflix用戶無意「跳槽」

過去數月來，Netflix的股價大跌，原因是市場對其用戶增長放緩的擔憂，以及與Apple及迪士等新串流媒體競爭的風險。然而，華爾街投資銀行Piper Jaffray最近一項調查發現，多數Netflix用戶並不打算轉為訂閱Disney+或Apple TV+。

Piper Jaffray對Netflix的股票評級維持在「增持」，目標價為440美元，比該公司當前股價高出逾六成。該行的分析師Michael Olson在一份報告中指出，大約75％的Netflix用戶不打算轉為訂閱Disney+或Apple TV+。對於那些確實希望嘗試新服務的用戶，絕大多數也傾向保留他們的Netflix訂閱。

Olson表示：「大多數現有的Netflix訂戶似乎都趨向於訂閱多個串流視頻服務，尤其是隨着許多訂戶繼續減少在傳統電視台上的花費的時間。」

儘管Netflix面臨其他風險，例如視頻內容成本上升及定價能力下降，但該行認為，這些因素已充分反映在股價上。

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