趙文傑　經濟堪憂　開啟避險模式

轉眼間2019年已正式進入第4季，筆者趁這機會概括第3季各主要流動資產的表現。股市方面，作為指標的MSCI明晟世界股票指數於9月底收報520點，按季微跌0.5%。數字上看似表現平穩，但其實季內因中美貿易戰升溫的關係，季內股市走勢相當波動，尤其是8月初美國總統特朗普宣布上調中國關稅時，對股市構成沉重打擊。在貿易戰的陰霾下，預期股市將持續「有波幅，無升幅」的走勢。

聯儲局於去季減息兩次，雖然鮑威爾仍不承認已進入減息周期，但債券價格亦受惠上漲。可供參考的彭博巴克萊美國綜合債券指數在9月底收報2,171點，按季上升2.3%，以一向平穩的債券來說，表現相當不俗。對於整體債市，筆者持較樂觀的看法，然而在挑選債券時，應選擇擁有投資評級的企業所發行的長期債券。因為環球經濟前景欠佳，財務狀況不穩之企業一旦抵抗力不足，其債券價格有可能因違約風險上升而下跌，投資者將得不償失。

商品方面，貴金屬黃金的表現是各類資產中最為突出。現貨金於9月底收報每安士1,472.49美元，較6月底上漲4.5%。事實上，金價於9月初時一度升至1,550美元的水平，高位回套後全季依然錄得逾4%的升幅，反映表現相當強勁。筆者一向看好金價前景，在環球主要央行陸續放水，以及央行持續買入黃金的支持下，黃金是中長線的最佳投資選擇。

至於另一種商品石油的表現卻相對失色。紐約期油去季下挫7.5%，為各資產類別中表現最差。雖然沙特阿拉伯的主要煉油設施早前曾被大規模襲擊，導致油價一度狂升，但很快便無以為繼。筆者早前撰文指，美國目前最憂慮通脹來臨，一旦油價大升將帶來龐大通脹壓力，故相信未來油價將受「無形之手」壓制。

總括而言，去季表現最佳的資產為黃金，其次為債券，反映市場避險情緒之逐漸升溫。至於另一指標美匯指數亦錄得3.4%的升幅，亦印證資金已開始避險，看來市場愈來愈多投資者對環球經濟前景感到擔憂。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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