東方日報B1：外資行群踩港經濟　全年GDP轉跌0.6%

香港示威活動愈演愈烈，重創本地旅遊業及零售市道。本港8月份零售業總銷貨值按年跌23%，為有紀錄以來最大單月跌幅。多間大行發表報告指，示威活動難以短期內解決，加上環球經濟不穩，和中美貿易戰等內外因素夾擊，估計本港經濟下滑的風險加劇。高盛報告更預料，香港全年經濟收縮0.6%。

對本港經濟看法悲觀的高盛直言，8月份零售數據差強人意，特別是珠寶首飾、鐘錶零售總銷貨值按年大跌50.7%，反映持續多月的示威活動，顯然已經影響本地旅遊及消費行業。因此，該行將香港今年第三季實質GDP預測，下調至按年跌2%，全年GDP預測降至按年跌0.6%。

另外，花旗發表的亞太區經濟展望報告稱，由於看淡今年餘下時間的零售行業表現，料第三季GDP按年跌0.3%，並將今、明兩年GDP增長預測，分別下調至0.6%及1.4%。

摩根士丹利則認為，香港經濟增長正受到中美貿易戰所拖累，持續不斷的社會動盪更進一步打擊香港經濟。由6月中開始，示威活動轉趨頻密，和擴展至本港各區，打擊本地的旅遊業和服務業，單計8月份訪港旅客人數便按年大幅減少39.1%。而近月居民外出次數減少，亦波及運輸、零售、旅遊、酒店以及餐飲等各行各業。

該行預期，香港今年GDP按年只會輕微增長0.3%；未來零售銷售將因示威活動而持續下滑，全年更錄得雙位數跌幅。

除了上述因素之外，美銀美林認為人民幣弱勢及中國經濟增長放緩，亦為本港零售帶來負面影響。該行關注本地消費者信心下跌，以及失業率惡化的問題，估計今年底前零售銷情的弱勢難以逆轉。近月有店舖關門及要求員工放無薪假，若失業率上升，以及收入增長放慢，可能會為零售銷售帶來第二波負面影響。

華僑永亨經濟師李若凡表示，受港元強勢和全球經濟放緩影響，本港零售業和旅遊業上半年已經步入衰退；下半年則因示威活動加劇，令零售業進一步疲弱，預計全年零售銷售按年下跌10%。

不過，她認為香港全年GDP未必「見紅」，因為中美貿易談判即將展開，市場憧憬兩國會達成某程度上的協議；加上全球央行紛紛減息和中國調低存款準備金率，相信能短暫刺激全球經濟，資金有機會回流香港。

另外，她留意到外國有建議要求重新檢討對港政策，包括美國提出取消香港獨立關稅區的待遇。她指，市場會持續觀察事態發展，再評估對香港經濟長遠影響。不過，她重申香港的金融中心地位穩固，並未受近月反修例事件影響。

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