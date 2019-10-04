陳健豪　澳元技術上仍在尋底

踏入10月份，美匯指數就在2019年第4季的第一天，再次創下今年新高99.67，不過收市時又一度跌至99邊、以99.17收盤，技術上形成「穿頭破腳」。出現這種形態，可以反映一方面借歐洲經濟數據差、未來息差未有收窄條件等因素，令市場對美元「相對地」看好，但同時在如此水平再高追美元又未有十足信心，因此都是摸着石頭過河，即市有利潤就寧可先計數、袋袋平安。

美匯指數強勢，建基於其他外幣唔爭氣。這是整個2019年的藍本，美國本身經濟出現放緩，甚至需要掉頭減息，理論上屬不利美元的信號，不過外匯世界屬「相對概念」，今年一眾貨幣都出現海軍鬥水兵的情況，在美國聯儲局減息的背景下，環球主要央行同樣在5月份開始進入減息潮。

執筆時再有主要央行減息，澳洲央行就約6月份及7月份連續減息兩次之後，踏入第4季後就再次出手，乃今年第3次減息，在沒有最低只有更低下將利率由歷史低位的1%減至0.75%。當然，央行指減息是應對失業及經濟同時下行，目標是希望將失業率由目前的5.3%降至4.5%左右。當然，央行所言都有道理，澳洲第2季度GDP按年只增長1.4%，乃10年前金融海嘯以來最差，至於失業率則是自去年8月份以來最高，而通脹則仍屬偏低，未觸及澳洲央行的目標通脹下限。

雖然目前澳元兌美元已跌至近10年低位，是一個非常吸引的價位，投資者都想「趁低吸納」，不過澳元目前仍未確認見底的前提下，要視乎澳洲央行是否準備暗示結束減息周期。市場預期澳洲央行有機會在明年再次減息，將息率減至0.5%的歷史低位，不過減息至零利率的機會亦不大，因為過分減息的後遺症就是將進一步刺激樓市泡沫。

技術上，澳元兌美元已跌至10年新低，自2008年10月份澳元於0.6055見底後，及後至2009年4月份期間，都在0.6055至0.7120這一千多點的交易區間中徘徊。澳元初步支持區在0.6500至0.6550之間，目前在沒有利好消息刺激下，視乎一眾淡友會否有興趣先行獲利。要正式確認見底，澳元兌美元必須要升穿0.6900，因此目前這一刻只能寄望淡友有「我賺夠，想畀其他人賺」的心態。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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