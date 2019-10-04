袁沛儀　外圍偏軟　美元穩固

市場估計美國將考慮量寬，不過參考長短息差，雖然8月出現孳息倒掛，但目前已經回升，因此估計美國經濟增長只見放緩，衰退風險開始偏低，當局無急切性重推量寬。另外，美國申請失業救濟金人數略回升，料今晚將公布的失業率小幅上升及非農職位回落，限制美元升勢。不過，始終外圍偏軟下，美元有支持，料在99附近上落。

歐元區近期公布的各類數據表現偏弱，德國及法國認為有需要加大財政刺激措施，歐元反覆偏軟，料保持在6月以來形成的下降軌內行走，下望1.0830。英國政府到目前還沒有清晰的脫歐方案，歐盟態度也轉趨強硬，英鎊易跌難升，料下望1.2110。

全球股市在消息淡靜下料未能再破頂，估計短線只在近周高位徘徊，料避險資產短線仍保持整固，美元兌日圓在106.70與108.50區間上落，美元兌瑞郎在0.9980附近橫行。

原油存庫略回升，加上全球經濟增長放慢，料需求將回落，油價短線在50至54美元區間上落，料美元兌加元仍在上周區間1.3230與1.3380整固。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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