美股收市：道指升122點　納指上漲逾1%

投資者消化美國經濟數據轉差，轉而憧憬聯儲局進一步推行寬鬆貨幣政策，美國股市周四先跌後回穩，結束連續兩日跌勢，當中以科技股為主的納指升幅更逾1%。

道指低開39點後跌勢迅速加劇，最多曾跌335點，低見25,743點，至中後段持續做好轉升，收報26,201點，升122點或0.47%，二萬六關失而復得。標指收報2,910點，升23點或0.8%；納指收報7,872點，升87點或1.12%。

除製造業數據轉差外，美國9月ISM非製造業指數報52.6，遠差過預期值55，意味着在非製造業領域中，佔據經濟最大部分的服務業增長大幅放緩。

另外，上周新申領失業救濟人數增加4,000人至21.9萬人，略高於經濟師預期的21.5萬人，這為美國周五公布的9月份非農就業報告提供啟示。

非農就業數據是聯儲局制定貨幣政策的重要參考指標，德意志銀行策略師表示，數據的進一步惡化，向貨幣政策決策者發出了勞動力市場前景方面愈發令人擔憂的訊號。

聯儲局將於本月底進行議息，由於最新數據欠佳，減息預期有所升溫。利率期貨工具FedWatch顯示，10月減息的機會率由周三的77%，急升至93.5%。

不過，芝加哥聯儲銀行行長埃文斯則稱，不會因最近製造業疲弱就認為應該再度減息。達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭同日指，對於聯儲局貨幣政策行動保持謹慎態度。

有分析認為，美股周四主要是技術性反彈。KKM Financial行政總裁Jeff Kilburg稱，標指周三跌穿了50天和100天平均線，均為交易員非常重視的指標之一，因為周四指數廣泛地上漲主要是基於技術性反彈，並相信標指在200天線(2,837點)有強大的支持。

科技股周四反彈，Facebook股價全日升2.74%；亞馬遜、蘋果公司分別上漲0.65%和0.85%。

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