【市前重點睇】美股回升　紐油連跌8日

●美匯指數失守99關，離岸人民幣(CNH)高見7.1261，港匯企7.8424，圓匯於106.8水平上落，歐元處1.0974，英鎊1.24關得而復失。金價觸及1,519美元後回順。布油企57.71美元，紐油見52.33美元。道指期貨考幅上落。

●美國商務部長羅斯指出，美國與中國存在一些嚴重的結構性問題。中國需要進行結構性調整，令中美貿易差額合理。

●美國將對中國木制櫥櫃和梳妝枱徵收更多關稅，初步反傾銷稅率最高為262%。

●美國上周大豆出口量達到7個月以來最高。

●美國10年期國債孳息率跌6.5點子，報1.5341厘。

●美國聯儲局前主席伯南克表示，當局有市場所知更多的工具來應對下一輪經濟衰退。

●美國9月ISM非製造業指數報52.6，遠差過預期值55，並為3年以來最低水平。

●美國上周新申領失業救濟人數增加4,000人，至21.9萬人，略高於經濟師預期的21.5萬人。

●港股ADR指數收報26,103點，跌7點。

●即月恒生指數夜期收報26,130點，跌13點，高水20點，成交29,839張。

●紐約期金收報每安士1,513.8美元，升5.9美元或0.4%。

●紐約期油收報每桶52.45美元，跌0.19美元或0.39%，連續8日下跌；布蘭特期油收報每桶57.71美元，升2美仙或0.03%。

●歐洲議會對英國脫歐方案嚴重擔憂，據悉如果歐盟拒絕提案，英國首相約翰遜還有脫歐「B計劃」，即保留愛爾蘭後備方案但同時對該方案設定明確時間限制。

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