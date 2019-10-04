【股民熱話】第四季港股有三大劇本…

好不容易，今年終於過咗三個季度，剩低嘅呢個第四季，到底港股會點走，相信係好多股民此刻最關心的問題。

10月是第四季之初，亦是典型的「多事之秋」，先有中美經貿談判，再有英國脫歐進度，當然唔少得香港將公布差強人意的經濟數據和政局發展，總之瓣瓣都足以令股市大幅波動。聯儲局在10月下旬及12月中旬都有議息會議，到底會唔會繼續「預防式減息」，亦足以影響資金流向。

基於這些考慮，推測第四季港股有三個劇本。第一，乃先穩後跌，季首靠穩，惟交投淡靜，之後指數反覆向下，陰乾到季尾，亦即係由季首跌到落季尾，點解？上述都經已有所提及，更重要的是筆者認識的術數家推斷，今年12月香港會是年來最壞的時刻，會唔會因此而拖個市落去深淵，最低消費22,000點水平，信不信由你。

第二個劇本，乃先升後跌，即先做好，然後再向下尋底，這可能與季初中國公布推出寬鬆貨幣政策有關。走勢上，恒指反彈有機會上番26,500點水平，之後一旦失守25,000點，有機會回試去年10月底部24,500點水平，守得到會轉橫行，否則有機會下試22,000點水平。

第三個劇本，乃10月先應驗股災，之後兩個月逐步收回失地，即先跌後回穩。老實講，當人人都擔心股災，就不一定會出現，皆因大家都有所防範，但若然真係防不勝防，要嚟的始終要嚟，相信唔會係普通的跌市，而係一輪大型走資逃亡潮，10月恒指或由26,000點回落至22,000點水平或跌幅15%，季尾再反彈上24,000點水平做年結。

筆者都冇水晶球，劇本只係探問魚缸中人，集合可能性所得出的推斷，準唔準唔知，但好明顯，大家的睇法都偏向悲觀，幾乎沒有人預計第四季股市可以唔使跌甚至有升幅，皆因如今內內外外的景氣都差，亦看不見太多轉彎的餘地。當然，市場實際表現往往係出其不意，大家就做好「防風」措施，迎接這個不一樣的寒冬！

東方產經專欄作者帥哥

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