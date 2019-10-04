古勝　地產股多災多難

東方產經Market Insight專欄作者古勝：美股隔晚受壓，港股昨日(3日)一度失守26,000點關，惟因即市傳來政府擬透過緊急法推反蒙面法而收復失地，止跌回升，可實際上市況依然淡靜。短期指數相關衍生產品可以少睇，因呢啲淡靜市，舞高弄低三兩百點毋須要太多理由，無謂落場做炮灰。

再講，嚟緊10月政府公布施政報告，土地政策將會係市場焦點，傳聞北方都係覺得要令地主讓利，方能解決社會事件平息紛爭。姑勿論呢個觀點係啱與唔啱，但既然地產業或成政策針對對象，呢段時間無謂同佢拉上關係，咪貪平撈貨。

有股友問，如果十月真係有股災，依家應該點部署。老實講，若然呢刻難得兩袖清風，就當然係繼續冇貨一身輕。若然有貨喺手，就算係穩陣組合，但有啲擔心市況大幅震盪，可以買小量反向ETF睇門口。其他的，少做少錯，唔做唔錯。

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