古勝 地產股多災多難
2019年10月04日 08:30
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東方產經Market Insight專欄作者古勝：美股隔晚受壓，港股昨日(3日)一度失守26,000點關，惟因即市傳來政府擬透過緊急法推反蒙面法而收復失地，止跌回升，可實際上市況依然淡靜。短期指數相關衍生產品可以少睇，因呢啲淡靜市，舞高弄低三兩百點毋須要太多理由，無謂落場做炮灰。
藍籌股中，還是內需股及貿易戰相關股份表現較硬淨，如石藥集團(01093)、舜宇光學(02382)、萬洲國際(00288)及蒙牛乳業(02319)逆市靠穩。本地地產股繼續成沽售對象，長實集團(01113)、信和置業(00083)、九龍倉置業(01997)均受壓。老實講，如今個個禮拜香港都有社會衝突，商場關門避險，雖則話關門可以避免商舖資產受破壞，但每個月冇咗幾日本來係最高收入的營業日，長此下去啲商戶真係死得。最終要業主減租求存，否則都係長期關門居多，失業率升置業需求亦會冷卻，咁落去地產股又點會好？
再講，嚟緊10月政府公布施政報告，土地政策將會係市場焦點，傳聞北方都係覺得要令地主讓利，方能解決社會事件平息紛爭。姑勿論呢個觀點係啱與唔啱，但既然地產業或成政策針對對象，呢段時間無謂同佢拉上關係，咪貪平撈貨。
有股友問，如果十月真係有股災，依家應該點部署。老實講，若然呢刻難得兩袖清風，就當然係繼續冇貨一身輕。若然有貨喺手，就算係穩陣組合，但有啲擔心市況大幅震盪，可以買小量反向ETF睇門口。其他的，少做少錯，唔做唔錯。
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