日經香港9月PMI微升至41.5　第三季經濟勢收縮3%

經季節調整後，日經香港採購經理指數(PMI)由8月份的40.8，微升至9月份的41.5，顯示私營經濟的景氣度迅速下滑至2009年2月以來次低；而第三季的PMI平均值為42，觸及2009年初全球金融危機高峰點的低位，並大致反映香港第三季經濟按年收縮3%。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，香港私營經濟於9月份仍深陷低迷。業務量繼續受長期的示威活動影響，其中以旅遊業和零售業最受波及。企業匯報，中美貿易緊張持續也是經濟下行的背後原因。

香港營商環境持續惡化，進一步動搖9月份的商業信心。他稱，隨着悲觀情緒升溫，經濟低迷難於短期內消退，而企業對未來1年產出的經營信心，則下滑至7年半以來該項調查有紀錄的最低水平。

調查顯示，企業進一步削減採購活動，更加顯示企業的悲觀情緒。投入品採購量錄得該項調查歷來21年的第二大跌幅，也成為投入品庫存消耗率再創新高的原因之一。企業特別指出，銷情下滑、對前景悲觀皆是投入品庫存急劇緊縮的主要原因。

9月份新業務量繼續急劇惡化，惟跌幅已較8月份放緩。新工作量受累於中國訂單大幅下滑，9月份呈2009年2月以來的第二大跌幅。

銷情持續轉差導致第三季尾的業務量進一步緊縮。產出量的下跌速度雖較8月份放緩，但仍處2009年初以來次高。

就業指數連續第二個月下降，惟職位的裁減速度尚算輕微，但亦較8月份加快。

此外，供應商付運投入品的履行時間維持不變。受訪業者認為，由於需求減少，供應商的付貨能力未見受壓。

價格方面，9月份繼續浮現通縮。整體成本負擔進一步減輕，跌幅創2016年1月以來最急；而相應地，企業也進一步調低銷售價格，反映其不懈地催谷銷售額，並悉力清理庫存。

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