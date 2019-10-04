墨爾本Monash大學區公寓兩房首期27萬　包五年5厘租保計劃

近年澳洲物業市場成為香港投資者的新目標，當中又以多年來被評為全球宜居城市首位的墨爾本最受歡迎。新一期Ray White將會獨家代理區內Monash大學區的綜合型大型屋苑Jackson Green，兩房連車位首期27萬港元起，呎價低至2,800元，發展商更會提供5年5厘租金保障計劃。

近年澳元匯率屢次下挫，更創新低水平，令當地物業成為不少投資者的目標，但到底那一類單位最具投資潛力、租金回報最為理想？Ray White銷售總監許嘉宇表示，目前該區的住宅空置率僅約2%，可以說是「一房難求」，普遍住宅單位的租金回報至少5%，而當地市場對兩房戶的需求最大，屬最具投資潛力的戶型。

不過兩房單位又有劃分兩房一廁及兩房兩廁，到底哪一類才有更佳的投資價值？許氏分析指出，目前上述兩類兩房戶的售價有約一成的差距，兩房一廁的單位屬較低水的一類，入場費約51.5萬澳元，而以港元計算，即售價約275萬元，呎價僅約2,800元起。

他認為，由於該區的租戶主要以當地學生、國際留學生及小家庭客為主，他們普遍不抗拒與同住的朋友或家人共用洗手間，而且上述兩類單位於市場上放租，普遍叫租相若，故不少投資者傾向購買售價較低的兩房一廁單位，作投資用途。

此外，Monash大學區的住宅放租盤長期處於供不應求的情況，如區內Clayton與Caulfield兩區學生人數接近5萬人，但學校僅提供約2,800個宿位，即平均約18人競爭一個宿位，加上海外學生亦不會獲優先分配宿位，令他們要到私人市場尋找住宿。

租金收入理想可令物業保值兼升值，同時亦洐生出「以房養學」的概念。許氏表示，近年不少家長也會建議子女前往墨爾本升學，短則留學四年，若選上個別專業學系，學習年期更長達七年。

由於逗留時間較長，若期間只租住單位將產生龐大的租金開支，故此他認為倒不如在澳元低水下，把資金購入一個兩房戶，其中一個房間將留給子女作住宿使用，至於多出的房間則可作放租用途。

他估計，由於澳元匯率已在低位，未來數年將會有一定程度的反彈，屆時物業的價值亦會隨之上升，而且期間業主得到租金收入，將可抵銷學費及生活費用。他相信投資當地物業可以獲得可觀的回報，同時亦稱得上「買一個方便」。

Jackson Green位於墨爾本東南面大學區，屬綜合型大型屋苑，包括151座聯排別墅及4幢住宅大廈，提供約400伙分層戶，當中聯排別墅已全數售罄。樓盤所在地點交通便捷，步行8分鐘可抵達Clayton火車站，周邊零售業亦非常發達，有本地最大超市之一Coles、Woolworths、Fruit Market。

是次項目發展商為Cedar Woods，於1987年成立，為澳洲數一數二的房地產公司之一，先後發展多個大型項目，經常投得政府新市鎮的開發項目，並打造多項獲獎的住宅社區，從濱海公寓、大型社區規劃、零售商場到著重環境的可持續發展概念項目。

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墨爾本Monash大學區Jackson Green展銷會

日期：10月5及6日 (星期六、日)

時間：上午11時–下午7時

地點：The Balmoral Display Gallery 尖沙咀星光行16樓1633室

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[免費講座]「以房養學」實現零成本留學澳洲

時間: 下午1時及4時 (每天兩場)

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