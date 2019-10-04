港股考驗二萬六關 中移跌1% 內房有追捧

港股高開後缺乏方向，恒生指數曾跌114點，低見25,995點，暫於二萬六關爭持。國企指數偏軟，主板成交240億港元，港股通暫停。

重磅藍籌窄幅上落，中國移動跌1.1%；友邦保險跌0.3%；騰訊、滙豐控股及建設銀行跌0.1%；中國平安逆市靠穩。

其他藍籌股個別發展，中銀香港、長和及電能實業跌逾1%表現較差。近期當炒的中國生物製藥升2%；瑞聲科技升近2%；舜宇光學升1%。

碧桂園9月合同銷售額按年增加逾40%，股價漲近4%，是表現最佳藍籌。其他大型內房股都有追捧，中國海外升1%；華潤置地升0.9%；中國恒大及融創中國升逾3%及2%。

香港交易所跌0.7%，傳倫敦證交所部分股東要求港交所提高收購價兩成，才會考慮其收購建議。

【09:21】重磅藍籌牛皮 地產股偏軟

美股隔晚先跌後升，港股開市靠穩，恒生指數升59點或0.23%，報26,169點。國企指數高開34點或0.33%，報10,255點。

藍籌股個別發展，申洲國際升2.9%表現最佳；萬洲國際及創科實業升2%及1.7%緊隨其後。

地產股偏軟，新鴻基地產跌0.7%，是表現最差藍籌；長實及新世界發展跌0.5%及0.4%。

重磅股表現牛皮，騰訊、友邦保險及中國平安升0.4%至0.5%撐市；滙豐控股及中國移動無起跌；建設銀行跌0.1%。

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