【即市分析】內地物業管理股可繼續跑贏大市
2019年10月04日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：下周中美將展開新一輪貿易談判，以美國總統特朗普的性格，十一已經畀足面中國，今次埋枱傾一定又會去到盡，必須有心理準備雙方又再鬧翻收場，金融市場再掀動盪。
此外，今個月仲有英國脫歐結果，此前傳來美國將貿易戰劍指歐盟，又再添煩添亂，世界無寧日。咁搞法，仍留喺市場的資金，要揀中跑贏大市股份，一啲唔容易。客觀上，內地物業管理股具有條件。
首先，內地經濟差到爆基本上毋須要質疑，但經濟愈差，中央愈係有須要保住內房泡沫唔可以爆破，否則後果不堪設想。內房市道有國策護蔭，為物管股打咗個政策底，再加上物管股屬輕資產，沒有內房股的高負債特色，管理收入又穩定，板塊表現能跑贏大市，自必有因。(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )
雅生活服務(03319)股價周四(3日)破頂，碧桂園服務(06098)、新城悅服務(01755)、奧園健康(03662)、永升生活服務(01995)及中海物業(02669)紛紛逆市上升。至於中海物業早前公布上半年收入24億港元，按年增加25.9%，錄得股東應佔溢利2.48億元，按年增加12.7%；每股盈利7.56仙，擬派中期息每股2.2仙，引證業務穩健，未受上半年經濟景氣下滑的影響。
鑑於現時市況波動，選股當以大市值兼具流通量的個股入手。可以留意中海物業及綠城服務(02869)。
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