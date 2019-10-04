【即市分析】內地物業管理股可繼續跑贏大市

東方產經專欄作者股博士：下周中美將展開新一輪貿易談判，以美國總統特朗普的性格，十一已經畀足面中國，今次埋枱傾一定又會去到盡，必須有心理準備雙方又再鬧翻收場，金融市場再掀動盪。

此外，今個月仲有英國脫歐結果，此前傳來美國將貿易戰劍指歐盟，又再添煩添亂，世界無寧日。咁搞法，仍留喺市場的資金，要揀中跑贏大市股份，一啲唔容易。客觀上，內地物業管理股具有條件。

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