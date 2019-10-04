全球裁員潮！惠普炒16%員工　瑞銀股票部減人手

經濟前景欠明朗，公司紛紛裁員。外電報道，個人電腦巨頭惠普(HP)計劃裁員7,000至9,000人，佔總員工數目最多16%。另金融業亦持續裁減人手，瑞銀及投行Lazard均將削減投資部門員工。

惠普是次裁員屬重組計劃的一部分，以降低成本及帶動業績增長。公司表示，裁員將透過解僱和自願提前退休進行，預計及至2022財政年度末，可節省約10億美元。據公司數據，其有約5.5萬名員工。

該公司管理層亦將有重大變化，行政總裁Dion Weisler將於11月卸任，由老將Enrique Lores接手。Lores指，會為公司開啟新篇章，將推出大膽措施，可望迎合市場的變化。

另外，外媒引述消息報道，瑞銀正裁減倫敦股票業務的高級員工，受影響的員工在周四接獲通知，裁員可能還會繼續。

至於Lazard在評估業務後，擬將資產管理部門的員工數量裁減7%，並於年底前關閉幾隻投資基金。消息指，公司已於上周通知員工。

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