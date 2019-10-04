【瑞通推介】美團再創新高　高收回價牛證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場消化美國經濟數據轉差，並轉而憧憬美國聯儲局10月減息機會增加，道指隔晚跌逾300點後倒升，收報26,201點，升122點或0.5%。

恒指周四(3日)先跌後升，收報26,110點，升67點，周五(4日)早段好淡爭持，暫守26,000點關口。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾680萬元，反映投資者續博港股短線反彈。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,700至25,798點，而熊證街貨重貨區為收回價26,400至26,499點。

有券商予美團點評「持有」評級，另投資者繼續憧憬公司業務高速增長以及監管機構批准北水買賣。近期強勢的該股周四再度破頂，盤中高見83元，收報82.4元，維持逾1%升幅，多條移動平均線呈上升趨勢。該股周五再升，曾升至84.25元之上市高位，14日RSI呈超買水平，下方如能守穩10天線(約79.1元)，技術走勢仍強。周四有61萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有39萬元淨流入。

內地將在全國範圍內推全面藥品集中採購。石藥集團周四低開於15.5元後逐步回升，以近全日高位16.16元收市，升幅3.32%。周五早段好淡爭持，力守16元，續處主要平均線之上。周四有2萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有25萬元淨流入。

有券商指內房9月銷售按年增長達29%，屬歷史次高。中國海外發展周四曾升穿25元，收市升1.2%於24.9元，重上10天線。周五早段曾再升逾2%，重返25元之上，但受制20天線，下方留意24.2元支持。周四有57萬元淨流入其好倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。