【即市分析】聯想股價轉強 仲有勢再升？

聯想業務大致分為個人電腦、智能手機及數據中心等，個人電腦業務表現尤其出色。加上近年內地致力發展5G應用，聯想亦跟上潮流，除經營硬件外，亦拓展智能基礎架構及智能物聯網，務求於5G軟件應用上分一杯羹。

參考大行報告，美銀美林指出，聯想受惠商用電腦需求強勁，在中小企的個人電腦市場份額可繼續增長，又指輕薄及主攻遊戲的個人電腦成為新趨勢，對其前景有利。另估計伺服器市場正值復甦，明年全球數據中心資本開支按年升15%，聯想可受惠及贏得新客戶。重申其「買入」評級，目標價睇8元，以昨收市價5.62元計算，潛在升幅逾4成。

睇番走勢，聯想目前形態似為小雙底，昨更確認升穿7月中以來的下降軌，MACD現牛叉，14天RSI向上移，技術指標向好，短線先睇6元，中線則為6.5元，惟向下跌穿5.1元須止蝕。

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