【午市重點睇】美元回軟 金價企1500美元樓上
2019年10月04日 12:02
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●亞洲市，美匯指數在98.8水平；圓匯企106.7；歐元兌美元報1.097；英鎊報1.234。港匯處7.8426。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價續在1,500美元樓上，最新報1,509美元；布油報57.92美元，紐油報52.65美元。道指期貨跌22點。
●港股考驗二萬六關，恒生指數半日跌140點或0.54%，報25,969點。https://bit.ly/30HvQEX
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-百威亞太持續強勢，升穿30元再創新高。
-信達生物折讓配股，股價曾挫近6%。
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-異動股：確認母企提私有化，華能新能源曾飆12%。
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●【即市分析】
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●A股因中國假期續休市。
●亞洲股市：日股中段偏軟。https://bit.ly/2VaOQL7
●港元拆息︰隔夜息跌至1.24厘。
●香港第三季PMI平均值42，私營經濟景氣跌至逾十年新低。https://bit.ly/2VdMElP
●Fb推虛擬貨幣Libra，蘋果庫克：感到不安！
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●淡馬錫擬增加東南亞科企投資，料年內有3單交易。
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