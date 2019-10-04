【午市重點睇】美元回軟　金價企1500美元樓上

●亞洲市，美匯指數在98.8水平；圓匯企106.7；歐元兌美元報1.097；英鎊報1.234。港匯處7.8426。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價續在1,500美元樓上，最新報1,509美元；布油報57.92美元，紐油報52.65美元。道指期貨跌22點。

-傳倫交所部分股東籲港交所提高收購價兩成。

-百威亞太持續強勢，升穿30元再創新高。

-信達生物折讓配股，股價曾挫近6%。

-異動板塊：銷售數據靚仔，內房股逆市受捧。

-異動股：確認母企提私有化，華能新能源曾飆12%。

-新股專輯：FriendTimes以1.52元定價。

●【即市分析】

●A股因中國假期續休市。

●港元拆息︰隔夜息跌至1.24厘。

●Fb推虛擬貨幣Libra，蘋果庫克：感到不安！

●全球裁員潮！惠普炒16%員工，瑞銀股票部減人手。

●淡馬錫擬增加東南亞科企投資，料年內有3單交易。

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