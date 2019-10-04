【專家樓評】李志成：二手業主肯減　交投可望回升

中美貿易談判前夕吹暖風，加上本港最優惠利率維持不變，低息環境持續，對樓市有正面作用。

資料顯示，9月截至24日二手住宅註冊量錄近1,700宗，比8月同期少約3成，而土地註冊處註冊個案一般主要反映前一個月市況。

在一手空置稅效應下，發展商加快推盤，最近多個新盤以貼市價開售，反應熱烈，可見市場承接力依然旺盛。不少準買家睇二手樓時會與新盤定價比較，令二手業主叫價態度回軟，擴闊議價幅度，筍盤迅速被消化，有助二手成交回升，有關情況預計最快於10月份註冊量反映出來。

另外，日前發展局公布2019至20年財政年度第三季的賣地計劃，政府將會招標出售2幅住宅官地，可興建980伙，鐵路物業有1幅，涉及約2,000伙，連同私人重建及發展項目，總共提供3,080個單位。

綜合今個財政年度首三季總共可提供9,230伙供應，佔全個財政年度土地供應目標13,500伙的68%。如果政府要達標，相信第4季仍要加快推地力度，建議政府多管齊下，配合多方面措施加快覓地建屋，紓解市民置業燃眉之急。

香港置業行政總裁 李志成

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